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Главная Новости дня Переговоры с Россией могут возобновиться через несколько месяцев

Переговоры с Россией могут возобновиться через несколько месяцев

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 13:23
Макитра назвал условие для возобновления переговоров Украины с Россией
Украинская делегация на переговорах. Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS

Политтехнолог Ярослав Макитра предположил, что возобновление переговоров с Россией возможно через два-три месяца. При этом в качестве условия он назвал защиту украинской энергетики. По его словам, это может произойти с позиции силы.

Об этом Ярослав Макитра рассказал эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

Переговоры с Россией

"С позиции силы это может произойти, если Украина, конечно, сможет противостоять баллистическим ударам. Это в течение 2–3 месяцев, если это удастся, и россияне не смогут серьезно загнать нас в кризис с отоплением, энергетикой и так далее. Это может произойти с позиции силы", — говорит Макитра.

По его словам, существует и риск начала диалога с позиции слабости ближе к концу зимы в случае успеха российских планов. Политтехнолог отметил, что Украина и Россия сейчас будут пытаться изменить расстановку сил в свою пользу до открытия "окна возможностей".

Как писали Новини.LIVE, заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин считает, что заставить Россию начать переговоры можно только посредством комплексного давления.

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Также украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин в конечном итоге будет вынужден прекратить войну. По его словам, Киев вместе с союзниками согласовал совместный план давления на российское руководство.

война переговоры Украина энергетика Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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