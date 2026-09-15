Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора

Экс-глава Генпрокуратуры Руслан Кравченко. Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада поддержала отставку Руслана Кравченко с поста генерального прокурора. Решение было принято 15 сентября в ходе пленарного заседания парламента. Оно стало завершением процедуры, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Отставка Кравченко: Рада приняла окончательное решение

Накануне профильный комитет Верховной Рады поддержал представление главы государства об отставке Кравченко. За соответствующее решение единогласно проголосовали 17 членов комитета.

После этого вопрос вынесли на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале. Окончательное решение о прекращении полномочий генерального прокурора приняла Верховная Рада. Увольнение Кравченко в сессионном зале поддержали 317 народных депутатов.

Как писали Новини.LIVE, Кравченко заявил об отставке на фоне конфликта между Офисом генерального прокурора и антикоррупционными органами. В частности, он сообщил о вручении уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в подделке документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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Кроме того, генпрокурор объявил о подозрении в отношении лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко. Кравченко призвал обоих руководителей антикоррупционных ведомств покинуть свои посты.

В НАБУ и САП отвергли обвинения и подчеркнули, что Семену Кривоносу официально не вручали уведомление о подозрении. Представители антикоррупционных органов назвали действия генпрокурора продолжением давления на независимые институты.

На фоне этого президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать увольнение Кравченко. Соответствующее представление поступило в парламент 14 сентября.

Ранее также стало известно, что Кравченко выехал за границу в ночь на 14 сентября. Сам он объяснил это служебной командировкой, в ходе которой планировал проинформировать международных партнеров о ситуации в украинской антикоррупционной системе.