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Рада звільнила Кравченка з посади генпрокурора

Ua ru
15 вересня 2026 12:30
Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора
Ексочільник Генпрокуратури Руслан Кравченко. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Рішення ухвалили 15 вересня під час пленарного засідання парламенту. Воно стало завершенням процедури, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Відставка Кравченка: Рада ухвалила остаточне рішення

Напередодні профільний комітет Верховної Ради підтримав подання глави держави про звільнення Кравченка. За відповідне рішення одноголосно проголосували 17 членів комітету.

Після цього питання винесли на розгляд народних депутатів у сесійній залі. Остаточне рішення про припинення повноважень генерального прокурора ухвалила Верховна Рада. Звільнення Кравченка в сесійному залі підтримали 317 нардепів.

Як писали Новини.LIVE, Кравченко заявив про відставку на тлі конфлікту між Офісом генерального прокурора та антикорупційними органами. Зокрема, він повідомив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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Крім того, генпрокурор заявив про підозру особі, наближеній до керівника САП Олександра Клименка. Кравченко закликав обох очільників антикорупційних відомств залишити свої посади.

У НАБУ та САП відкинули звинувачення й наголосили, що Семену Кривоносу офіційно не вручали повідомлення про підозру. Представники антикорупційних органів назвали дії генпрокурора продовженням тиску на незалежні інституції.

На тлі цього президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка. Відповідне подання надійшло до парламенту 14 вересня.

Раніше також стало відомо, що Кравченко виїхав за кордон у ніч проти 14 вересня. Сам він пояснив це службовим відрядженням, під час якого планував поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в українській антикорупційній системі.

Верховна Рада Офіс генерального прокурора звільнення парламент Руслан Кравченко
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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