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Головна Новини дня Офіс генпрокурора: Кривонос не отримував підозру

Офіс генпрокурора: Кривонос не отримував підозру

Ua ru
14 вересня 2026 22:24
Кривонос не отримував підозру - Офіс генпрокурора
Термінова новина

Офіс генпрокурора заявив, що директору НАБУ Семену Кривоносу не повідомляли про підозру в передбаченому законом порядку. Водночас колишній генпрокурор Руслан Кравченко стверджує, що відповідні відомості внесли до ЄРДР, а представники НАБУ нібито вимагали їх скасувати.

Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

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В ОГП наголосили, що правових підстав для підозри не було, а відповідні записи в ЄРДР скасували. Кравченко заявив, що спроби прибрати відомості з реєстру можуть мати ознаки політичного втручання.

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Автор:
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