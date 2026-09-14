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Главная Новости дня Офис генерального прокурора: Кривонос не получал уведомления о подозрении

Офис генерального прокурора: Кривонос не получал уведомления о подозрении

Ua ru
14 сентября 2026 22:24
Кривонос не получил уведомление о подозрении — Офис генерального прокурора
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Офис генерального прокурора заявил, что директору НАБУ Семену Кривоносу не было предъявлено подозрение в установленном законом порядке. В то же время бывший генпрокурор Руслан Кравченко утверждает, что соответствующие сведения были внесены в ЕРДР, а представители НАБУ якобы требовали их отменить.

Об этом пишет Офис генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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В ОГП подчеркнули, что правовых оснований для подозрения не было, а соответствующие записи в ЕРДР были аннулированы. Кравченко заявил, что попытки удалить сведения из реестра могут иметь признаки политического вмешательства.

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Автор:
Штин Ульяна

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