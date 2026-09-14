Кривонос не получил уведомление о подозрении — Офис генерального прокурора

Офис генерального прокурора: Кривонос не получал уведомления о подозрении
Ua ru
14 сентября 2026 22:24
Срочная новость
Офис генерального прокурора заявил, что директору НАБУ Семену Кривоносу не было предъявлено подозрение в установленном законом порядке. В то же время бывший генпрокурор Руслан Кравченко утверждает, что соответствующие сведения были внесены в ЕРДР, а представители НАБУ якобы требовали их отменить.
Об этом пишет Офис генерального прокурора, передает Новини.LIVE.
Реклама
В ОГП подчеркнули, что правовых оснований для подозрения не было, а соответствующие записи в ЕРДР были аннулированы. Кравченко заявил, что попытки удалить сведения из реестра могут иметь признаки политического вмешательства.
Новость дополняется...
Читайте также: