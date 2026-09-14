Звільнення Кравченка: Зеленський подав подання до Ради

Генпрокурор Руслан Кравченко. Фото: пресслужба Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Його Рада може розглянути вже цього тижня. Глава держави пропонує нардепам надати згоду.

Про це журналістам повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Новини.LIVE.

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Рада розгляне звільнення Кравченка у вівторок

Відповідне подання датоване 14 вересня 2026 року.

Подання про звільнення Кравченка. Фото: Дмитро Литвин/Офіс президента

Представляти документ у парламенті уповноважена представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

За даними голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, розгляд цього питання у парламенті відбудеться вже у вівторок, 14 вересня. Протягом найближчих годин документ буде розглянутий на засіданні профільного комітету.

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Як писали Новини.LIVE, Кравченко подав у відставку після підписання підозри очільнику НАБУ Семену Кривоносу через підроблення документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі. За даними слідства, він підробляв офіційні документи, щоб отримати гігантський хабар.

Президент Зеленський прокоментував цю ситуацію. Після скандальної заяви Кравченка президент заявив, що особисто повідомив йому про необхідність залишити посаду. Він додав, що "у цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади".