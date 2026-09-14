Увольнение Кравченко: Зеленский направил представление в Раду

Генеральный прокурор Руслан Кравченко. Фото: пресс-служба Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко. Рада может рассмотреть его уже на этой неделе. Глава государства предлагает народным депутатам дать согласие.

Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Новини.LIVE.

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Рада рассмотрит увольнение Кравченко во вторник

Соответствующее представление датировано 14 сентября 2026 года.

Предложение об увольнении Кравченко. Фото: Дмитрий Литвин/Офис президента

Представлять документ в парламенте уполномочена представительница президента в Верховной Раде Галина Михайлюк.

По данным главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение этого вопроса в парламенте состоится уже во вторник, 14 сентября. В течение ближайших часов документ будет рассмотрен на заседании профильного комитета.

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Как писали Новини.LIVE, Кравченко подал в отставку после того, как главе НАБУ Семену Кривоносу было предъявлено подозрение в подделке документов с целью получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он подделывал официальные документы, чтобы получить гигантскую взятку.

Президент Зеленский прокомментировал эту ситуацию. После скандального заявления Кравченко президент заявил, что лично сообщил ему о необходимости покинуть пост. Он добавил, что "у этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности".