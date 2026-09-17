Что известно о новом исполняющем обязанности генерального прокурора Антоне Ковальском

Антон Ковальский. Фото: Хмельницкая областная прокуратура

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил на Антона Ковальского исполнение обязанностей генерального прокурора Украины. Соответствующий указ глава государства подписал после освобождения Руслана Кравченко от должности руководителя Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Антон Ковальский — уроженец Винницы

Антон Анатольевич Ковальский родился 12 мая 1984 года в Виннице. Сейчас ему 42 года.

В 2011 году Ковальский окончилНациональную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение". В том же году он начал работу в органах прокуратуры.

Карьера Антона Ковальского в прокуратуре

За годы работы Ковальский занимал должности старшего следователя, старшего прокурора прокуратуры города Винницы и старшего прокурора отдела прокуратуры Винницкой области.

Читайте также:

Позже он возглавил отдел надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области. Впоследствии стал начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры области и заместителем прокурора Винницкой области.

Ковальский возглавлял прокуратуры двух областей

В сентябре 2020 года Антон Ковальский стал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. На этой должности он работал до октября 2021 года.

В ноябре 2021 года Ковальский возглавил Черновицкую областную прокуратуру. На этой должности он работал до 2025 года.

С 1 июля 2025 года Антон Ковальский возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.

Что известно о смене Генерального прокурора

Напомним, что ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, к деятельности которой был причастен чиновник из Офиса генерального прокурора. По данным правоохранителей, речь шла о "крыше" мошеннических колл-центров и отмывании средств.

После этого уже экс-генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров и не давал соответствующих указаний сотрудникам прокуратуры. Он также сообщил, что решения в отношении сотрудника Офиса Генерального прокурора, фигурирующего в деле, уже приняты.

Позже Кравченко заявил, что не планирует самостоятельно покидать пост из-за скандала вокруг расследования НАБУ "Карфаген". В то же время он отметил, что готов подчиниться решению Верховной Рады или президента и учесть позицию коллектива Офиса генерального прокурора.

Однако 7 сентября стало известно, что Кравченко подал заявление об отставке. Перед этим он подписал подозрения в адрес главы НАБУ Семена Кривоноса по делу о подделке документов с целью получения взятки в особо крупном размере, а также сообщил о подозрении близкому лицу руководителя САП Александра Клименко.

14 сентября Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора. Соответствующий документ № 905/2026 был опубликован на сайте президента.