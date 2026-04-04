Зеленский приехал в Стамбул: запланированы переговоры с Эрдоганом

Зеленский приехал в Стамбул: запланированы переговоры с Эрдоганом

Дата публикации 4 апреля 2026 13:19
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля прибыл в Стамбул. У него запланированы переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Визит Зеленского в Турцию

Никифоров рассказал, что Владимир Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Реджепом Эрдоганом. Также у украинского лидера запланирована встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Встречи Зеленского с партнерами

Владимир Зеленский в последние дни марта совершил рабочий визит в страны Ближнего Востока, который стал одним из самых масштабных дипломатических турне Украины за время полномасштабной войны.

Глава государства посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию. Ключевой темой встреч стало сотрудничество в сфере безопасности. Украина предложила партнерам свой практический опыт противодействия современным угрозам, в частности использованию дронов и ракет. Взамен Киев рассчитывает на взаимную помощь, в частности оборонную поддержку и инвестиции.

В результате стороны заключили долгосрочные соглашения по безопасности. Часть из них рассчитана на 10 лет и предусматривает совместное производство вооружения, развитие оборонной индустрии и системное военно-техническое сотрудничество.

Также Зеленский договорился о поставках дизеля Украине. По его словам, в год нашему государству нужно 7,2-7,4 млн тонн дизтоплива. Прежде всего необходимо, чтобы были закрыты потребности армии в этом вопросе.

Кроме того, президент рассказал о работе украинских экспертов в Катаре. Они уже провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей страны для отражения воздушных угроз и наработали конкретные решения для усиления защиты неба.

