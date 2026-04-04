Зеленський приїхав до Стамбула: заплановані переговори з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня прибув до Стамбула. У нього заплановані переговори з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Туреччини

Никифоров розповів, що Володимир Зеленський прибув до Стамбулу на переговори з Реджепом Ердоганом. Також в українського лідера запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Зустрічі Зеленського з партнерами

Володимир Зеленський в останні дні березня здійснив робочий візит до країн Близького Сходу, який став одним із наймасштабніших дипломатичних турне України за час повномасштабної війни.

Глава держави відвідав Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію. Ключовою темою зустрічей стала безпекова співпраця. Україна запропонувала партнерам свій практичний досвід протидії сучасним загрозам, зокрема використанню дронів та ракет. Натомість Київ розраховує на взаємну допомогу, зокрема оборонну підтримку та інвестиції.

В результаті сторони уклали довгострокові безпекові угоди. Частина з них розрахована на 10 років і передбачає спільне виробництво озброєння, розвиток оборонної індустрії та системну військово-технічну співпрацю.

Також Зеленський домовився про постачання дизелю Україні. За його словами, на рік нашій державі потрібно 7,2-7,4 млн тонн дизпалива. Перш за все необхідно, аби були закриті потреби армії в цьому питанні.

Крім того, президент розповів про роботу українських експертів в Катарі. Вони вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей країни для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.