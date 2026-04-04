Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський приїхав до Стамбула: заплановані переговори з Ердоганом

Зеленський приїхав до Стамбула: заплановані переговори з Ердоганом

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 13:19
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня прибув до Стамбула. У нього заплановані переговори з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Туреччини

Никифоров розповів, що Володимир Зеленський прибув до Стамбулу на переговори з Реджепом Ердоганом. Також в українського лідера запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Зустрічі Зеленського з партнерами

Володимир Зеленський в останні дні березня здійснив робочий візит до країн Близького Сходу, який став одним із наймасштабніших дипломатичних турне України за час повномасштабної війни.

Глава держави відвідав Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію. Ключовою темою зустрічей стала безпекова співпраця. Україна запропонувала партнерам свій практичний досвід протидії сучасним загрозам, зокрема використанню дронів та ракет. Натомість Київ розраховує на взаємну допомогу, зокрема оборонну підтримку та інвестиції. 

Читайте також:

В результаті сторони уклали довгострокові безпекові угоди. Частина з них розрахована на 10 років і передбачає спільне виробництво озброєння, розвиток оборонної індустрії та системну військово-технічну співпрацю.

Також Зеленський домовився про постачання дизелю Україні. За його словами, на рік нашій державі потрібно 7,2-7,4 млн тонн дизпалива. Перш за все необхідно, аби були закриті потреби армії в цьому питанні.

Крім того, президент розповів про роботу українських експертів в Катарі. Вони вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей країни для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації