Главная Новости дня Очень грустно — Чмут высказался о деле "Мидас"

Очень грустно — Чмут высказался о деле "Мидас"

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:29
Дело Мидас — Чмут прокомментировал реакцию Зеленского
Тарас Чмут. Фото: кадр из видео

Дело "Мидас" очень демотивировало общество, а особенно военных. Реакция власти на этот инцидент должна была бы быть мгновенно и жестче.

Об этом заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью для "Украинской правды".

Читайте также:

Что говорит Чмут о деле "Мидас"

Чмут рассказал, что дело "Мидас" выбило его в депрессию на несколько недель. По его словам, это печальная ситуация, которая демотивирует украинцев, в частности военных. Он считает, что на 11-м году войны таких событий случаться не должно.

"Очень печально. Это очень демотивирует: и меня лично как гражданина, и военных, с которыми я общаюсь. Да и в целом вижу по обществу тоже. Это очень печально, это очень демотивирует на 11-й год войны", — сказал руководитель фонда "Вернись живым".

Также он прокомментировал реакцию президента Владимира Зеленского. Чмут считает, что она слабовата и после этого его мнение о главе государства изменилось в негативную сторону.

"Я считаю его реакция никакая. Это огромный скандал и огромный геополитический провал для страны. Это то, что подрывает нашу обороноспособность и внутри, и извне. Я допускаю, что президент мог не знать, не видеть, но когда это уже произошло, на подобные вещи реакция должна быть мгновенной, максимально жесткой и такой, чтобы никто другой больше не хотел повторять это. То, что произошло у нас — это слабая, медленная и выжатая обществом и партнерами реакция", — подчеркнул Тарас Чмут.

Что известно о деле "Мидас"

Главный фигурант в коррупционной схеме в энергетике — бизнесмен Тимур Миндич. НАБУ объявило ему подозрение.

Однако он уехал из Украины через несколько часов после того, как детективы пришли к нему с обысками.  

После этого Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича. А в НАБУ заявили, что объявят его в международный розыск

Напомним, ранее журналисты назвали имена подозреваемых, которые фигурируют в деле "Мидас". НАБУ вручило подозрения семи лицам.

Также в ГБР объяснили, почему нет видео с визитами фигурантов "Мидас". Данные с видеокамер в учреждении хранятся всего 14 дней.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
