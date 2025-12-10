Залог на фигурантов Мидас — откуда взяли средства

Семен Кривонос. Фото: пресс-служба Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

Национальное антикоррупционное бюро выясняет, не имеют ли средства, поступившие за фигурантов дела "Мидас" в виде залога, преступного происхождения. Правоохранители проверяют как взносы от физических лиц, так и от компаний.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время Временной следственной комиссии по раскрытию масштабной коррупционной схемы в энергетике, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык в среду, 10 декабря.

Подозрительные транзакции проверит НБУ

Кривонос рассказал, что НАБУ уже направило такие запросы в Государственную службу финансового мониторинга. Они были направлены с 13 по 28 ноября.

"Начиная с 13 по 28 ноября нами направлялся ряд запросов по исследованию источника происхождения средств, на предмет их легализации и законности этих средств. Поскольку законодательство четко определяет, что средства, добытые преступным путем, не могут быть использованы для залога", — пояснил он.

Уже установлено, что среди тех, кто вносил залог, были компании, созданные в мае 2025 года. Сейчас следствие выясняет, откуда поступили эти средства.

Кроме того, в Финмониторинге заявили, что дважды просили НБУ инициировать проверку подозрительных транзакций в рамках банковского надзора. Однако рабочая встреча для координации действий еще не состоялась.

"Мы дважды сообщали Национальному банку о том, что нужно усилить финмониторинг банковских учреждений. Мы инициировали рабочую встречу. Пока она не состоялась", — сообщили представители Финмониторинга.

Напомним, во время заседания ВСК также стало известно, что одного из фигурантов "Мидаса" допрашивали в фойе ГБР.

Также в ГБР объяснили, почему нет видеозаписей, на которых видно, как фигуранты приходят в Бюро.