Справа Мідас — НАБУ сумнівається в походженні коштів для застави

Справа Мідас — НАБУ сумнівається в походженні коштів для застави

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 14:28
Застава на фігурантів Мідас — звідки взяли кошти
Семен Кривонос. Фото: пресслужба Державної інспекції архітектури і містобудування

Національне антикорупційне бюро з’ясовує, чи кошти, які надійшли за фігурантів справи "Мідас" у вигляді застави, не мають злочинного походження. Правоохоронці перевіряють як внески від фізичних осіб, так і від компаній.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час Тимчасової слідчої комісії щодо розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик у середу, 10 грудня.

Підозрілі транзакції перевірить НБУ

Кривонос розповів, що НАБУ вже надіслало такі запити до Державної служби фінансового моніторингу. Вони були скеровані з 13 по 28 листопада.

"Починаючи з 13 по 28 листопада нами надсилалася низка запитів щодо дослідження джерела походження коштів, на предмет їх легалізації і законності цих коштів. Оскільки законодавство чітко визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для застави", — пояснив він.

Вже встановлено, що серед тих, хто вносив заставу, були компанії, створені у травні 2025 року. Наразі слідство з’ясовує, звідки надійшли ці кошти.

Крім того, у Фінмоніторингу заявили, що двічі просили НБУ ініціювати перевірку підозрілих транзакцій у рамках банківського нагляду. Проте робоча зустріч для координації дій ще не відбулася.

"Ми двічі повідомляли Національному банку про те, що потрібно посилити фінмоніторинг банківських установ. Ми ініціювали робочу зустріч. Поки що вона не відбулася", — повідомили представники Фінмоніторингу.

Нагадаємо, під час засідання ТСК також стало відомо, що одного із фігурантів "Мідаса" допитували у фойє ДБР

Також у ДБР пояснили, чому немає відеозаписів, на яких видно, як фігуранти приходять у Бюро.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
