Справа Мідас — Чмут прокоментував реакцію Зеленського

Справа "Мідас" дуже демотивувала суспільство, а особливо військових. Реакція влади на цей інцидент мала б бути миттєво та жорсткішою.

Про це заявив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю для "Української правди".

Що каже Чмут про справу "Мідас"

Чмут розповів, що справа "Мідас" вибила його в депресію на кілька тижнів. За його словами, це сумна ситуація, яка демотивує українців, зокрема військових. Він вважає, що на 11-му році війни таких подій траплятися не повинно.

"Дуже сумно. Це дуже демотивує: і мене особисто як громадянина, і військових, з якими я спілкуюсь. Та й в цілому бачу по суспільству теж. Це дуже сумно, це дуже демотивує на 11-й рік війни", — сказав керівник фонду "Повернись живим".

Також він прокоментував реакцію президента Володимира Зеленського. Чмут вважає, що вона заслабка і після цього його думка про главу держави змінилася в негативний бік.

"Я вважаю його реакція ніяка. Це величезний скандал та величезний геополітичний провал для країни. Це те, що підриває нашу обороноздатність і всередині, і ззовні. Я допускаю, що президент міг не знати, не бачити, але коли це вже відбулося, на подібні речі реакція має бути миттєвою, максимально жорсткою і такою, щоб ніхто інший більше не хотів повторювати це. Те, що відбулося в нас — це слабка, повільна і вижата суспільством і партнерами реакція", — наголосив Тарас Чмут.

Що відомо про справу "Мідас"

Головний фігурант у корупційній схемі в енергетиці — бізнесмен Тимур Міндіч. НАБУ оголосило йому підозру.

Однак він виїхав з України за кілька годин, як детективи прийшли до нього з обшуками.

Після цього Володимир Зеленський ввів санкції проти Міндіча. А в НАБУ заявили, що оголосять його в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше журналісти назвали імена підозрюваних, які фігурують у справі "Мідас". НАБУ вручило підозри семи особам.

Також у ДБР пояснили, чому немає відео з візитами фігурантів "Мідас". Дані з відеокамер в установі зберігаються всього 14 днів.