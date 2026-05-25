Миронюк рассказал, что связывает его с экс-министрами Гринчук и Галущенко

Игорь Миронюк включился на заседание ВСК онлайн.

Один из фигурантов дела НАБУ о хищениях в Энергоатоме Игорь Миронюк заявил, что знаком с экс-министром юстиции Германом Галущенко и экс-главой Минэнерго Светланой Гринчук. Однако подчеркнул, что советником Галущенко никогда не был. Он лишь консультировал его.

Об этом Миронюк заявил во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Миронюк рассказал о консультациях для Минэнерго и встречах с Галущенко и Гринчук

"Я хочу заявить, никогда в жизни советником министра энергетики я не был. Я никогда не был советником, не занимал этой должности, не имел властных полномочий и не пользовался этими полномочиями", — сказал Миронюк.

Он подчеркнул, что знает Галущенко еще с 1997 года. Миронюк рассказал, что Галущенко на тот момент работал в администрации и занимался адвокатской практикой. По его словам, они пересекались во время адвокатской деятельности и сотрудничали в юридических вопросах.

Также он отметил, что его сотрудничество с Галущенко заключалось в предоставлении консультаций, в частности по корпоратизации государственных предприятий. По словам Миронюка, встречи с Галущенко происходили примерно раз в неделю.

Отдельно Миронюк прокомментировал знакомство с бывшим министром Гринчук. По его словам, он знает ее со времени, когда она занимала должность заместителя министра энергетики.

Миронюк также сообщил, что консультировал Гринчук по отдельным вопросам. По его словам, она пригласила его на встречу в министерство, где также присутствовали другие министры.

"Это корпоративная ситуация. Ко мне обратились за разъяснением, насколько это соответствует действующему законодательству Украины", — пояснил он.

Зато Миронюк работал советником экс-нардепа Андрея Деркача. Однако, по его словам, только четыре месяца.

С Олегом Кулиничем, которого обвиняют в госизмене, работал тоже недолго в 2009 году. С тех пор не общался. Недавно они случайно увиделись в СИЗО.

Как писали Новини.LIVE, в прошлом году детективы НАБУ вместе с прокурорами САП запустили операцию "Мидас". Она касается коррупционных схем в энергетической отрасли. Следствие заявило о разоблачении бывших высокопоставленных чиновников, которые, по версии правоохранителей, выводили государственные деньги за границу через оффшорные компании и фонды, направляя их на личные счета.

Среди фигурантов производства Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич, сотрудников бэк-офиса, которые занимались легализацией средств, а также Светлана Гринчук и Герман Галущенко.

Галущенко заявил, что его "вписали" в это дело. Также экс-министр считает, что доказательств против него нет. Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО.