Миронюк розповів, що пов'язує його з ексміністрами Гринчук та Галущенко

Ігор Миронюк увімкнувся на засідання ТСК онлайн. Фото: Новини.LIVE

Один з фігурантів справи НАБУ щодо розкрадань в Енергоатомі Ігор Миронюк заявив, що знайомий із ексміністром юстиції Германом Галущенком та ексочільницею Міненерго Світланою Гринчук. Проте наголосив, що радником Галущенка ніколи не був. Він лише консультував його.

Про це Миронюк заявив під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Миронюк розповів про консультації для Міненерго та зустрічі з Галущенком та Гринчук

"Я хочу заявити, ніколи в житті радником міністра енергетики я не був. Я ніколи не був радником, не займав цієї посади, не мав владних повноважень і не користувався цими повноваженнями", — сказав Миронюк.

Він наголосив, що знає Галущенка ще з 1997 року. Миронюк розповів, що Галущенко на той момент працював в адміністрації та займався адвокатською практикою. За його словами, вони перетиналися під час адвокатської діяльності та співпрацювали у юридичних питаннях.

Також він зазначив, що його співпраця з Галущенком полягала у наданні консультацій, зокрема щодо корпоратизації державних підприємств. За словами Миронюка, зустрічі з Галущенком відбувалися приблизно раз на тиждень.

Читайте також:

Окремо Миронюк прокоментував знайомство з колишньою міністеркою Гринчук. За його словами, він знає її з часу, коли вона обіймала посаду заступниці міністра енергетики.

Миронюк також повідомив, що консультував Гринчук з окремих питань. За його словами, вона запросила його на зустріч у міністерство, де також були присутні інші міністри.

"Це корпоративна ситуація. До мене звернулися за роз'ясненням, наскільки це відповідає діючому законодавству України", — пояснив він.

Натомість Миронюк працював радником екснардепа Андрія Деркача. Проте, за його словами, лише чотири місяці.

Із Олегом Кулінічем, якого обвинувачують у держзраді, працював теж недовго в 2009 році. З того часу не спілкувався. Нещодавно вони випадково побачились у СІЗО.

Як писали Новини.LIVE, торік детективи НАБУ разом із прокурорами САП запустили операцію "Мідас". Вона стосується корупційних схем в енергетичній галузі. Слідство заявило про викриття колишніх високопосадовців, які, за версією правоохоронців, виводили державні гроші за кордон через офшорні компанії та фонди, спрямовуючи їх на особисті рахунки.

Серед фігурантів провадження Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч, співробітників бек-офісу, які займалися легалізацією коштів, а також Світлана Гринчук та Герман Галущенко.

Галущенко заявив, що його "вписали" у цю справу. Також ексміністр вважає, що доказів проти нього немає. Зараз колишній урядовець перебуває у СІЗО.