Исландия готовит для Украины программу долгосрочной финансовой поддержки, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Исландия готовит для Украины программу долгосрочной финансовой поддержки. Такие решения были приняты в результате саммита со странами Северной Европы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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Зеленский подчеркнул, что эта неделя достаточно плодотворна на переговоры, визиты и для Украины много хороших новостей в результате всех проведенных встреч.

"Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, благодарю вас за поддержку. Сильные решения... Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки — очень значимой", — заявил президент.

Визиты Зеленского

Начал свои поездки глава государства с визита в Аргентину 10 декабря, где встретился с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора. По его словам, для нашего государства важна поддержка Латинской Америки в войне с РФ.

Также в Аргентине Владимир Зеленский пообщался с венгерским премьером Виктором Орбаном. Детали разговора не рассказывают, но на видео в соцсетях виден короткий, но лаконичный разговор чиновников. Вероятно, причиной разговора стали угрозы Орбана сорвать предстоящий саммит лидеров ЕС, на котором планируется начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Уже 11 декабря президент прибыл в США. Там он провел рабочую встречу с министром обороны США и главнокомандующим армией США Чарльзом Брауном. Лидеры обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

После этого глава государства прибыл в Вашингтон и встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили темы финансирования Украины и дальнейшего сотрудничества.

Он имел и ряд других не менее важных встреч, а главная его цель — переговоры с Джо Байденом. Как результат, Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи.

"Я только что подписал очередной транш в размере 200 млн долларов для Министерства обороны Украины, и эти средства поступят быстро", — сказал Джо Байден.

После плодотворных переговоров в Америке Зеленский 14 декабря с неанонсированным визитом прибыл в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа. Он уже встретился с премьером страны и обсудил сотрудничество.

"Норвегия — один из глобальных лидеров в поддержке Украины. Ваши решения и действия не просто своевременны и весомы — они являются примером для других, примером лидерства", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, украинский президент провел рабочие встречи и переговоры с президентом Финляндии, с премьером Швеции, премьер-министром Исландии и выступил перед норвежским парламентом. По его словам, все переговоры были плодотворными и полезными для нашего государства.

После этого уже вечером 14 декабря Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Германию, где также имеет ряд запланированных встреч.

Напомним, что Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.