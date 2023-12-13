Підсумки перемовин із Байденом — Зеленський розповів про цілі на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський розповів про перемовини з американським лідером Джо Байденом. Він наголосив на важливості цієї розмови.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський за підсумками зустрічі з Джо Байденом розповів про цілі на наступний рік, серед яких посилення ППО, спільне виробництво зброї та використання заморожених активів РФ.

"Наші цілі на 2024 рік чіткі — захист для наших людей, посилення ППО, позбавлення терористів переваги в повітрі, спільне виробництво зброї, подальша ізоляція Росії та використання заморожених російських активів", — йдеться в повідомленні.

Також президент висловив вдячність Байдену й американському народові.

"Дякую Президенту Байдену й усім американцям, які цінують свободу так само як і ми в Україні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що відбулась спільна пресконференція Володимира Зеленського та Джо Байдена, під час якої український лідер заявив, що з лютого 2022 року нашій країні вже вдалося звільнити половину своїх територій, окупованих Росією, та розповів над чим Україна працює зараз.

Також ми писали, що президент США Джо Байден відповів на питання, коли Україна втупить до НАТО та за яких умов це відбудеться.