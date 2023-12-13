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Байден відповів, коли Україна буде в НАТО

13 грудня 2023 00:35
оновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Байден відповів, коли Україна буде в НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден відповів на питання, коли Україн втупить до НАТО. За його словами, це відбудеться після перемоги.

Про це Джо Байден сказав під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленський у Білому дому.

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Так, Байден зазначив, що Україна вступить до НАТО після перемоги над російською агресією.

За його словами, Україну приймуть до північноатлантичного Альянсу також, "коли всі союзники з цим погодяться і всі умови будуть виконані".

Нагадаємо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням проголосувати за виділення додаткового пакета фінансування для України перед новорічними святами. Якщо цього не зробити, то для російського диктатора Володимира Путіна це стане найкращим подарунком на свята.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 200 млн доларів. Про це повідомив Байден.

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