Байден закликав Конгрес надати додаткову допомогу Україні до новорічних свят

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот з відео Sky News

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням проголосувати за виділення додаткового пакета фінансування для України перед новорічними святами. Якщо цього не зробити, то для російського диктатора Володимира Путіна це стане найкращим подарунком на свята.

Про це під час зустрічі у Білому домі із Президентом України Володимиром Зеленським повідомив Джо Байден.

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За словами Байдена, усі рішення, які приймаються зараз, визначать майбутнє на десятиліття вперед України та Європи. Він закликав Конгрес США надати Україні фінансову допомогу саме зараз, оскільки якщо це не зробити до нового року, то це стане найкращим подарунком для Путіна на свята.

"І це один із тих моментів: Конгрес має проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви в роботі на свята, перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", — наголосив президент США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума складає 200 мільйонів доларів.

Додамо, Джо Байден попередив українців, що президент Росії Володимир Путін може завдати ударів по українській енергосистемі. Він закликав США та увесь світ зробити усе можливе, щоб не допустити атаку.