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США надали Україні новий пакет допомоги

12 грудня 2023 22:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
США надали Україні новий пакет допомоги
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 200 млн доларів.

Про це під час зустрічі у Білому домі із Президентом України Володимиром Зеленським повідомив Президент США Джо Байден.

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Байден оголосив про виділення нової військової допомоги у розмірі 200 млн доларів для України. 

"Я щойно підписав черговий транш у розмірі 200 млн доларів для Міністерства оборони України, і ці кошти надійдуть швидко", — сказав Президент США.

Він також закликав Зеленського не втрачати надії на продовження боротьби з РФ. Байден додав, що саме тому Конгрес США ухвалив рішення про додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон розповів про зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона видалась результативною.

Додамо, військові керівництва США та України розроблюють спільну військову стратегію на 2024 рік, оскільки вона в країн відрізняється. Необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.

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