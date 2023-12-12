США надали Україні новий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Zelenskiy / Official

Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 200 млн доларів.

Про це під час зустрічі у Білому домі із Президентом України Володимиром Зеленським повідомив Президент США Джо Байден.

Читайте також:

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США

Байден оголосив про виділення нової військової допомоги у розмірі 200 млн доларів для України.

"Я щойно підписав черговий транш у розмірі 200 млн доларів для Міністерства оборони України, і ці кошти надійдуть швидко", — сказав Президент США.

Він також закликав Зеленського не втрачати надії на продовження боротьби з РФ. Байден додав, що саме тому Конгрес США ухвалив рішення про додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон розповів про зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона видалась результативною.

Додамо, військові керівництва США та України розроблюють спільну військову стратегію на 2024 рік, оскільки вона в країн відрізняється. Необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.