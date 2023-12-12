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США предоставили Украине новый пакет помощи

12 декабря 2023 22:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
США предоставили Украине новый пакет помощи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 200 млн долларов.

Об этом на встрече в Белом доме с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил Президент США Джо Байден.

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Байден объявил о выделении новой военной помощи в размере 200 млн долларов для Украины.

"Я только что подписал очередной транш в размере 200 млн долларов для Министерства обороны Украины, и эти средства поступят быстро", — сказал Президент США.

Он также призвал Зеленского не терять надежду на продолжение борьбы с РФ. Байден добавил, что именно поэтому Конгресс США принял решение о дополнительном финансировании для Украины.

Напомним, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон рассказал о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, она стала результативной.

Добавим, что военные руководства США и Украины разрабатывают совместную военную стратегию на 2024 год, поскольку она у стран отличается. Необходимость в новом подходе есть, поскольку многомесячное контрнаступление ВСУ не оправдало надежд.

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