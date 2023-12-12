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Спікер Палати представників США повідомив деталі зустрічі із Зеленським

12 грудня 2023 20:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Спікер Палати представників США повідомив деталі зустрічі із Зеленським
Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: Axios
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон розповів про зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона видалась результативно.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зустріч Зеленського та Джонсона

Майк Джонсон, за інформацією видання, розкритикував діяльність Білого дому. Він переконаний, що там чітко не визначили усі необхідні компоненти для перемоги України у війні. Спікер додав, що саме формулювання шляху до перемоги є головним чинником для отримання Україною військової допомоги.

"Наша перша умова для будь-якого пакета додаткових витрат на національну безпеку — це наша власна національна безпека", — наголосив Джонсон.

У виданні вказують, що такі висловлювання спікера можуть призвести до того, що представники Республіканської партії у Конгресі поставлять підтримку України у залежність від змін на американсько-мексиканському кордоні.

"США підтримують його (Володимира Зеленського — Ред.) у боротьбі з жорстоким вторгненням Путіна", — підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Там він виступив у Сенаті, де розповів посадовцям про економічну ситуацію в Україні та її оборонну здатність на фронті.

Додамо, військові керівництва США та України розроблюють спільну військову стратегію на 2024 рік, оскільки вона в країн відрізняється. Необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.

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