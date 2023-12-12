Спікер Палати представників США повідомив деталі зустрічі із Зеленським
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон розповів про зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона видалась результативно.
Про це повідомляє The New York Times.
Зустріч Зеленського та Джонсона
Майк Джонсон, за інформацією видання, розкритикував діяльність Білого дому. Він переконаний, що там чітко не визначили усі необхідні компоненти для перемоги України у війні. Спікер додав, що саме формулювання шляху до перемоги є головним чинником для отримання Україною військової допомоги.
"Наша перша умова для будь-якого пакета додаткових витрат на національну безпеку — це наша власна національна безпека", — наголосив Джонсон.
У виданні вказують, що такі висловлювання спікера можуть призвести до того, що представники Республіканської партії у Конгресі поставлять підтримку України у залежність від змін на американсько-мексиканському кордоні.
"США підтримують його (Володимира Зеленського — Ред.) у боротьбі з жорстоким вторгненням Путіна", — підкреслив Джонсон.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Там він виступив у Сенаті, де розповів посадовцям про економічну ситуацію в Україні та її оборонну здатність на фронті.
Додамо, військові керівництва США та України розроблюють спільну військову стратегію на 2024 рік, оскільки вона в країн відрізняється. Необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.
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