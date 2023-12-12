Зеленський у Сенаті США розповів про економічну та безпекову ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Там він виступив у Сенаті, де розповів посадовцям про економічну ситуацію в Україні та її оборонну здатність на фронті.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.

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Виступ Зеленського у Сенаті США

Зеленський виступив у Сенаті США. Він висловив свою вдячність лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу. Він додав, що ці американські політики зробили значний внесок у "консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей". Президент додав, що під час його виступу він відчув дружню атмосферу у Сенаті та підкреслив, що це підтверджує підтримку України у війні і усіх сферах.

Виступ Зеленського у Сенаті США. Фото: Zelenskiy / Official

"Розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Відповів на запитання", — вказав глава держави.

Виступ Зеленського у Сенаті США. Фото: Zelenskiy / Official

Виступ Зеленського у Сенаті США. Фото: Zelenskiy / Official

Нагадаємо, у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками аналітичних центрів Сполучених Штатів. Він розповів про результати, яких досягли Збройні сили України завдяки американській військовій допомозі.

Додамо, Володимиру Зеленському під час виступу в Національному університеті оборони США вся зала аплодувала стоячи. Ці події відбулись під час візиту українського лідера до Вашингтону 11 грудня.