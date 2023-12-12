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Під час виступу Зеленського в США йому аплодували стоячи

12 грудня 2023 05:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Під час виступу Зеленського в США йому аплодували стоячи
Представники Національного університету оборони США під час виступу Зеленського. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президенту України Володимиру Зеленському під час виступу в Національному університеті оборони США вся зала аплодувала стоячи. Ці події відбулись під час візиту українського лідера до Вашингтону вчора, 11 грудня.

Відповідне відео поширюють соцмережі.

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Зеленському аплодували стоячи

Так, перед виходом на сцену Національного університету оборони США президенту Володимиру Зеленському міцно потиснув руку очільник Пентагону Ллойд Остін.

Коли український лідер вийшов на сцену, вся зала піднялася й довго аплодувала йому, що не змогли зупинити навіть палкі слова подяки Зеленського.

Ця подія свідчить про щиру підтримку України від американських союзників та захоплення українцями, які кожного дня стоять на обороні свободи та демократії не лише своєї держави, а й всього світу.

Зеленський в США

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона — столиці США вчора, 11 грудня. Де він зустрівся з очільниками американських оборонних компаній та поспілкувався з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Також український лідер планує зустрітися з американським президентом Джо Байденом.

Також ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати сприятимуть Україні в боротьбі за свободу. Він наголосив, що Вашингтон допоможе створити сили, що будуть здатні стримувати Росію найближчі роки. 

Додамо, що Зеленський заявив, що Україна робитиме все, щоб отримати пакет допомоги від США. Він додав, що зараз не варто панікувати, тому що державі вдасться побороти паузу у виділенні американської допомоги.

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