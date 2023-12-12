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США допоможуть Україні створити сили, здатні відбити агресію РФ в найближчі роки, — Остін

12 грудня 2023 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США допоможуть Україні створити сили, здатні відбити агресію РФ в найближчі роки, — Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати сприятимуть Україні в боротьбі за свободу. Він наголосив, що Вашингтон допоможе створити сили, що будуть здатні стримувати Росію найближчі роки. 

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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"Разом із нашими союзниками й партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки", — зазначив Остін.

Він підкреслив, що США рішучі в прагненні допомогти Україні боротися за захист території та громадян.

"Пані та панове, доктор Мартін Лютер Кінг одного разу сказав: "Вище мірило людини — це не те, на чому вона стоїть у моменти комфорту і зручності, а те, на чому вона стоїть за часів викликів і суперечностей". Ми живемо саме в такий час. І ми всі маємо вирішити, на чиєму боці ми перебуваємо. Тому ми сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і своїх громадян", — наголосив очільник Пентагону.

Він додав, що Сполучені Штати намірені стримати РФ від подальшої агресії, зокрема й щодо НАТО. І продемонструвати світу, що США стоятимуть на захисті свободи, не вагаючись.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Вчора він провів робочу зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном

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