Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow США помогут Украине создать силы, способные отразить агрессию РФ в ближайшие годы, — Остин arrow

США помогут Украине создать силы, способные отразить агрессию РФ в ближайшие годы, — Остин

12 декабря 2023 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США помогут Украине создать силы, способные отразить агрессию РФ в ближайшие годы, — Остин
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут способствовать Украине в борьбе за свободу. Он подчеркнул, что Вашингтон поможет создать силы, способные сдерживать Россию в ближайшие годы.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Читайте также:

Остин о помощи Украине в войне против РФ

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы", — отметил Остин.

Он подчеркнул, что США решительны в стремлении помочь Украине бороться за защиту территории и граждан.

"Дамы и господа, доктор Мартин Лютер Кинг однажды сказал: "Выше мерило человека — это не то, на чем он стоит в моменты комфорта и удобства, а то, на чем он стоит во времена вызовов и противоречий". Мы живем именно в такое время. И мы все должны решить, на чьей стороне мы находимся. Поэтому мы полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и своих граждан", — подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что Соединенные Штаты намерены удержать РФ от дальнейшей агрессии, в том числе и в отношении НАТО. И продемонстрировать миру, что США будут стоять на защите свободы, не колеблясь.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки.Вчера он провел рабочую встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме