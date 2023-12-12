США помогут Украине создать силы, способные отразить агрессию РФ в ближайшие годы, — Остин

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут способствовать Украине в борьбе за свободу. Он подчеркнул, что Вашингтон поможет создать силы, способные сдерживать Россию в ближайшие годы.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы", — отметил Остин.

Он подчеркнул, что США решительны в стремлении помочь Украине бороться за защиту территории и граждан.

"Дамы и господа, доктор Мартин Лютер Кинг однажды сказал: "Выше мерило человека — это не то, на чем он стоит в моменты комфорта и удобства, а то, на чем он стоит во времена вызовов и противоречий". Мы живем именно в такое время. И мы все должны решить, на чьей стороне мы находимся. Поэтому мы полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и своих граждан", — подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что Соединенные Штаты намерены удержать РФ от дальнейшей агрессии, в том числе и в отношении НАТО. И продемонстрировать миру, что США будут стоять на защите свободы, не колеблясь.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки.Вчера он провел рабочую встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.