Зеленський зустрівся з топоборонними посадовцями США — про що говорили

Зустріч Володимира Зеленського з Ллойдом Остіном та Чарльзом Брауном. Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні він провів робочу зустріч з міністром оборони США та головнокомандувачем армії США Чарльзом Брауном.

Про це він написав у Telegram.

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"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", — пише Зеленський.

Пост Зеленського. Джерело: соцмережі

Як зазначив Президент, вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

"Вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", — резюмує голова держави.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Аргентини зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. За його словами, для нашої держави є важливою підтримка Латинської Америки у війні з РФ.

Також голова держави особисто привітав Хав'єра Мілея зі вступом на посаду президента Аргентини та зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.