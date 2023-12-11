Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський зустрівся з топоборонними посадовцями США — про що говорили arrow

Зеленський зустрівся з топоборонними посадовцями США — про що говорили

11 грудня 2023 20:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський зустрівся з топоборонними посадовцями США — про що говорили
Зустріч Володимира Зеленського з Ллойдом Остіном та Чарльзом Брауном. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні він провів робочу зустріч з міністром оборони США та головнокомандувачем армії США Чарльзом Брауном. 

Про це він написав у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з американськими посадовцями

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", — пише Зеленський.

Зеленський зустрівся з топ-оборонними посадовцями США — про що говорили
Пост Зеленського. Джерело: соцмережі

Як зазначив Президент, вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

"Вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", — резюмує голова держави.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Аргентини зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. За його словами, для нашої держави є важливою підтримка Латинської Америки у війні з РФ.

Також голова держави особисто привітав Хав'єра Мілея зі вступом на посаду президента Аргентини та зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі