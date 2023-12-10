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Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині

10 грудня 2023 18:35
оновлено: 18:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: УП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном сьогодні, 10 грудня. Розмова політиків відбулася в Аргентині під час інавгурації Хав'єра Мілея. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Зеленський поговорив з Орбаном

Сьогодні, 10 грудня, відбулася інавгурація новообраного Президента Аргентини Хав'єра Мілея. Чимало політиків з всього світу прибули в країну, щоб привітати Мілея з вступом на посаду. Серед був Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. 

У мережі поширили відео, на якому видно, що Зеленський коротко та лаконічно поспілкувався з Орбаном. В Офісі Президента наразі не коментують розмову лідерів держав. Діалог відбувся в аргентинському парламенті у ложі для гостей.

Ймовірно, причиною розмови стали погрози Орбана зірвати майбутній саміт лідерів ЄС, на якому планують розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Аргентини. Там він під час інавгурації особисто привітав Хав'єра Мілея зі вступом на посаду президента Аргентини.

Додамо, Угорщина продовжує блокувати початок переговорів Європейського союзу з Україною про вступ до блоку. Відповідно країни союзу не можуть знайти спільного рішення щодо формулювання підсумкового висновку саміту ЄС.

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