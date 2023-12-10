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Зеленський особисто привітав Мілея з вступом на посаду президента Аргентини

10 грудня 2023 18:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський особисто привітав Мілея з вступом на посаду президента Аргентини
Президент України Володимир Зеленський вітає Президента Аргентини Хав'єра Мілея. Фото: скриншот з відео новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Аргентини. Там він під час інавгурації особисто привітав Хав'єра Мілея зі вступом на посаду президента Аргентини.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Мілей є аргентинським політиком, бізнесменом і економістом. Відтепер ще й президентом Аргентини. Також депутатом парламенту від Буенос-Айреса, лідером політичної коаліції La Libertad Avanza.

Сьогодні, 10 грудня, відбулася інавгурація Хав'єра Мілея в Аргентині. Вона пройшла у будівлі Конгресу Аргентини. Хав'єр Мілей прийняв присягу як очільник держави, після чого йому вручили президентську стрічку та жезл.

Серед присутніх гостей на інавгурації був Президент України Володимир Зеленський. Він особисто привітав та обійняв новообраного президента Аргентини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Аргентини зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. За його словами, для нашої держави є важливою підтримка Латинської Америки у війні з РФ.

Додамо, Володимир Зеленський під час зустрічі в Аргентині обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном функціонування українського "зернового коридору". Також вони торкнулися теми вступу України до ЄС та підготовку пілотів для літаків F-16.

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