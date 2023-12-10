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Зеленский лично поздравил Милея со вступлением в должность президента Аргентины

10 декабря 2023 18:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский лично поздравил Милея со вступлением в должность президента Аргентины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравляет Президента Аргентины Хавьера Милея. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину. Там он во время инаугурации лично поздравил Хавьера Милея со вступлением в должность президента Аргентины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Милей является аргентинским политиком, бизнесменом и экономистом. Теперь еще и президентом Аргентины. Также депутатом парламента от Буэнос-Айреса, лидером политической коалиции La Libertad Avanza.

Сегодня, 10 декабря, состоялась инаугурация Хавьера Милея в Аргентине. Она прошла в здании Конгресса Аргентины. Хавьер Милей принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл.

Среди гостей на инаугурации был Президент Украины Владимир Зеленский. Он лично поздравил и обнял новоизбранного президента Аргентины.

Напомним, Владимир Зеленский во время своего официального визита в Аргентину встретился с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора. По его словам, для нашего государства важна поддержка Латинской Америки в войне с РФ.

Добавим, Владимир Зеленский во время встречи в Аргентине обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном функционирование украинского "зернового коридора". Также они затронули тему вступления Украины в ЕС и подготовку пилотов для самолетов F-16.

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