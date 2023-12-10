Зеленський зустрівся з президентами трьох країн Латинської Америки — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами країн Латинської Америки. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Аргентини зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. За його словами, для нашої держави є важливою підтримка Латинської Америки у війні з РФ.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Підтримка Латинської Америки для України

Також Зеленський подякував Президенту Сантьяго Пеньї за те, що Парагвай підтримує нашу державу в межах міжнародних організацій. Також лідери країн говорили про шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм.

"Під час переговорів із Президентом Луїсом Лакальє Поу подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна — Латинська Америка", — додав глава держави.

Співпраця між країнами

Крім того, Зеленський разом з Президентом Еквадору Даніелем Нобоа розглядали можливості розвитку двосторонньої співпраці між двома держави щодо безпекової сфери, діджиталізації та торгівлі сільськогосподарською продукцією.

"Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію", — наголосив український президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський під час зустрічі в Аргентині обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном функціонування українського "зернового коридору". Також вони торкнулися теми вступу України до ЄС та підготовку пілотів для літаків F-16.