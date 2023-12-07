Зеленський поїде на інавгурацію нового президента Аргентини, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський приїде до Буенос-Айреса на інавгурацію новообраного лідера Аргентини Хав'єра Мілея. Таку інформацію підтвердили дипломатичні джерела в нашій державі.

Про це пише видання TN.

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Як відомо, Президент України був у переліку гостей на таку подію, проте на його приїзд до Аргентини не очікували.

Якщо Зеленський все ж прибуде на інавгурацію нового аргентинського президента, то це стане його першим візитом до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Покращення відносин між країнами

У виданні наголошують, що запрошення Мілея є гарним кроком в бік нашої держави.

Зазначається, що ще в листопаді Мілей запросив Зеленського відвідати Аргентину та запропонував провести можливий регіональний саміт щодо миру на території його країни.

Нагадаємо, під час телефонної розмови політики також обговорили співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні.