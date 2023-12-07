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Зеленский поедет на инаугурацию нового президента Аргентины, — СМИ

7 декабря 2023 18:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский поедет на инаугурацию нового президента Аргентины, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Буэнос-Айрес на инаугурацию новоизбранного лидера Аргентины Хавьера Милея. Такую информацию подтвердили дипломатические источники в нашем государстве.

Об этом пишет издание TN.

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Первый визит Зеленского в Латинскую Америку

Как известно, президент Украины был в перечне гостей на такое событие, однако его приезда в Аргентину не ожидали.

Если Зеленский все же прибудет на инаугурацию нового аргентинского президента, это станет его первым визитом в Латинскую Америку с начала полномасштабного вторжения РФ.

Улучшение отношений между странами

В издании отмечают, что приглашение Милея является хорошим шагом в сторону нашего государства.

Отмечается, что еще в ноябре Милей пригласил Зеленского навестить Аргентину и предложил провести возможный региональный саммит относительно мира на территории его страны.

Напомним, в ходе телефонного разговора политики также обсудили сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине.

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