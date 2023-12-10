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Зеленский встретился с президентами трех стран Латинской Америки — о чем говорили

10 декабря 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский встретился с президентами трех стран Латинской Америки — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами стран Латинской Америки. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Аргентину встретился с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора. По его словам, для нашего государства важна поддержка Латинской Америки в войне с РФ.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Поддержка Латинской Америки для Украины

Также Зеленский поблагодарил Президента Сантьяго Пеньи за то, что Парагвай поддерживает наше государство в рамках международных организаций. Также лидеры стран говорили о путях развития торговли между Украиной и Парагваем.

"В ходе переговоров с Президентом Луисом Лакалье Поу поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины. Особое внимание уделили перспективе проведения саммита Украина — Латинская Америка", — добавил глава государства.

Сотрудничество между странами

Кроме того, Зеленский вместе с Президентом Эквадора Даниэлем Нобоа рассматривали возможности развития двустороннего сотрудничества между двумя государствами в сфере безопасности, диджитализации и торговли сельскохозяйственной продукцией.

"Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые поддерживают украинских людей в войне за нашу свободу и демократию", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время встречи в Аргентине обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном функционирование украинского "зернового коридора". Также они затронули тему вступления Украины в ЕС и подготовку пилотов для самолетов F-16.

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