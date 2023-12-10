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Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине

10 декабря 2023 18:35
обновлено: 18:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: УП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сегодня, 10 декабря. Разговор политиков состоялся в Аргентине во время инаугурации Хавьера Милея.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский побеседовал с Орбаном

Сегодня, 10 декабря, состоялась инаугурация новоизбранного Президента Аргентины Хавьера Милея. Многие политики со всего мира прибыли в страну, чтобы поздравить Милея со вступлением в должность. Среди них был Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В сети распространили видео, где видно, что Зеленский коротко и лаконично пообщался с Орбаном. В Офисе Президента пока не комментируют разговор лидеров государств. Диалог прошел в аргентинском парламенте в ложе для гостей.

Вероятно, причиной разговора стали угрозы Орбана сорвать предстоящий саммит лидеров ЕС, на котором планируют начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину. Там он во время инаугурации лично поздравил Хавьера Милея со вступлением в должность президента Аргентины.

Добавим, Венгрия продолжает блокировать начало переговоров Европейского союза с Украиной о вступлении в блок. Соответственно, страны союза не могут найти совместного решения по формулированию итогового заключения саммита ЕС.

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