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Зеленский встретился с топ-оборонными чиновниками США — о чем говорили

11 декабря 2023 20:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский встретился с топ-оборонными чиновниками США — о чем говорили
Встреча Владимира Зеленского с Ллойдом Остином и Чарльзом Брауном. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Сегодня он провел рабочую встречу с министром обороны США и главнокомандующим армией США Чарльзом Брауном.

Об этом он написал в Telegram.

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Встреча Зеленского с американскими чиновниками

"Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США", — пишет Зеленский.

Зеленский встретился с топ-оборонными чиновниками США - о чем говорили
Пост Зеленского. Источник: соцсети

Как отметил президент, они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

"Благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", — резюмирует глава государства.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский во время своего официального визита в Аргентину встретился с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора. По его словам, для нашего государства важна поддержка Латинской Америки в войне с РФ.

Глава государства лично поздравил Хавьера Милея со вступлением в должность президента Аргентины и встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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