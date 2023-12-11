Ми будемо працювати над тим, щоб побороти паузу в допомозі США Україні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот відео ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робитиме все, щоб отримати пакет допомоги від США. Він додав, що зараз не варто панікувати, тому що державі вдасться побороти паузу у виділенні американської допомоги.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Україні вдасться побороти паузу у допомозі від США

Під час інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ в Аргентині лідер країни заявив, що переконаний у тому, що США все ж виділить пакет допомоги для України.

"Ми будемо працювати над тим, щоб побороти на сьогодні цю паузу в допомозі США Україні. Ми це поборемо, і не тільки це. Ми все поборемо", — сказав Зеленський.

Щодо паузи в отриманні фінансової та військової підтримки для України, президент підкреслив, що зараз не варто опускати руки і панікувати, що ми не переможемо у війні.

"Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати і не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки і йти далі", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона — столиці США, 11 грудня. Він виступив перед представниками Національного університету оборони. Лідер держави висловив свої сподівання на допомогу Україні від США.

Додамо, Зеленський заявив про неможливість досягнення компромісів із президентом Росії Володимиром Путіним. Лідер країни підтвердив, що глава РФ не хоче припиняти війну, тому переговорити не мають сенсу.