Мы будем работать над тем, чтобы побороть паузу в помощи США Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы получить пакет помощи от США. Он добавил, что сейчас не стоит паниковать, потому что государству удастся побороть паузу в выделении американской помощи.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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Украине удастся побороть паузу в помощи США

В интервью латиноамериканским СМИ в Аргентине лидер страны заявил, что убежден в том, что США все же выделит пакет помощи для Украины.

"Мы будем работать над тем, чтобы побороть сегодня эту паузу в помощи США Украине. Мы это поборем, и не только это. Мы все поборем", — сказал Зеленский.

Относительно паузы в получении финансовой и военной поддержки для Украины президент подчеркнул, что сейчас не стоит опускать руки и паниковать, что мы не победим в войне.

"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому надо взять себя в руки и идти дальше", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон — столицу США, 11 декабря. Он выступил перед представителями Национального университета обороны. Лидер государства выразил свою надежду на помощь Украине от США.

Добавим, Зеленский заявил о невозможности достижения компромиссов с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны подтвердил, что глава РФ не хочет прекращать войну, поэтому проводить переговоры бессмысленно.