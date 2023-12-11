Мы будем работать над тем, чтобы побороть паузу в помощи США Украине, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы получить пакет помощи от США. Он добавил, что сейчас не стоит паниковать, потому что государству удастся побороть паузу в выделении американской помощи.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Украине удастся побороть паузу в помощи США
В интервью латиноамериканским СМИ в Аргентине лидер страны заявил, что убежден в том, что США все же выделит пакет помощи для Украины.
"Мы будем работать над тем, чтобы побороть сегодня эту паузу в помощи США Украине. Мы это поборем, и не только это. Мы все поборем", — сказал Зеленский.
Относительно паузы в получении финансовой и военной поддержки для Украины президент подчеркнул, что сейчас не стоит опускать руки и паниковать, что мы не победим в войне.
"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому надо взять себя в руки и идти дальше", — добавил глава государства.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон — столицу США, 11 декабря. Он выступил перед представителями Национального университета обороны. Лидер государства выразил свою надежду на помощь Украине от США.
Добавим, Зеленский заявил о невозможности достижения компромиссов с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны подтвердил, что глава РФ не хочет прекращать войну, поэтому проводить переговоры бессмысленно.
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