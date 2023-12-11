Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Мы будем работать над тем, чтобы побороть паузу в помощи США Украине, — Зеленский arrow

Мы будем работать над тем, чтобы побороть паузу в помощи США Украине, — Зеленский

11 декабря 2023 23:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Мы будем работать над тем, чтобы побороть паузу в помощи США Украине, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы получить пакет помощи от США. Он добавил, что сейчас не стоит паниковать, потому что государству удастся побороть паузу в выделении американской помощи.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Читайте также:

Украине удастся побороть паузу в помощи США

В интервью латиноамериканским СМИ в Аргентине лидер страны заявил, что убежден в том, что США все же выделит пакет помощи для Украины.

"Мы будем работать над тем, чтобы побороть сегодня эту паузу в помощи США Украине. Мы это поборем, и не только это. Мы все поборем", — сказал Зеленский.

Относительно паузы в получении финансовой и военной поддержки для Украины президент подчеркнул, что сейчас не стоит опускать руки и паниковать, что мы не победим в войне.

"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому надо взять себя в руки и идти дальше", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон — столицу США, 11 декабря. Он выступил перед представителями Национального университета обороны. Лидер государства выразил свою надежду на помощь Украине от США.

Добавим, Зеленский заявил о невозможности достижения компромиссов с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны подтвердил, что глава РФ не хочет прекращать войну, поэтому проводить переговоры бессмысленно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме