Зеленський зустрівся з лідерами оборонних компаній США та обговорив спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами американських оборонних компаній. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в США з очільниками американських оборонних компаній. Це відбулося в Українському домі у Вашингтоні.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зазначається, що в зустрічі брали участь президент BAE Systems Том Арсено, голова та виконавчий директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, виконавчий директор Sierra Nevada Фатіх Озмен, віцепрезидент Northrop Grumman Стівен О’Брайан, віцепрезидент RTX Джефф Шоклі, віцепрезидент Lockheed Martin Реймонд Піселлі, віцепрезидент General Dynamics Марк Руале, виконавчий директор D&M Holding Деніел Пауерс, віцепрезидент AeroVironment Чарльз Дін.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами американських оборонних компаній. Фото: president.gov.ua

Зеленський подякував цим компаніям за неоціненний внесок в оборону України.

"Хочу подякувати всім вам, а також вашим партнерам. Крім того, хочу сказати дещо важливе вашим працівникам: ви дуже багато зробили для України. Без таких людей, як ви, ми не змогли б упоратися й захистити нашу землю", — зазначив Президент.

Оборонний хаб у Європі

Він запропонував створити оборонний хаб у Європі, що розташовуватиметься в Україні, оскільки вона має практичний військовий досвід, а також вміє швидко ухвалювати рішення, спрощувати бюрократичні процедури та робити замовлення.

"Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, бо в нас немає іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна", — наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами американських оборонних компаній. Фото: president.gov.ua

Виробництво зброї в Україні

Він зазначив, що за підтримки таких компаній, Україна зможе виробляти більшу кількість боєприпасів та військової техніки, наприклад, виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерійських і ракетних систем. Тому президент запрошує американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній.

Зеленський підкреслив важливість креативності та інновацій у військовій сфері, вказавши на успішні проєкти FrankenSAM, які об'єднали сучасні західні та радянські технології для ефективного захисту українських міст та життів громадян.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні він провів робочу зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.