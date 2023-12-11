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Зеленський прибув у Вашингтон і заявив, що сподівається на допомогу США

11 грудня 2023 23:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський прибув у Вашингтон і заявив, що сподівається на допомогу США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот відео ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона — столиці США, сьогодні, 11 грудня. Він виступив перед представниками Національного університету оборони. Лідер держави висловив свої сподівання на допомогу Україні від США.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Під час свого виступу у Вашингтоні Зеленський звернувся до представників Національного університету оборони США та заявив, що він сподівається на підтримку України з боку Америки. Він розраховує на виділення пакета допомоги від США.

"Ми не здамося. Ми знаємо, що робити, і ви можете розраховувати на Україну, і ми сподіваємося так само, що зможемо розраховувати на вас", — сказав Зеленський.

Лідер держави під час промови згадав суперечки в Конгресі щодо виділення допомоги для України. Він наголосив, що "виключно важливо, щоб політика не зрадила солдатів".

"Якщо когось надихають невирішені проблеми на Капітолійському пагорбі, то це лише Путіна та його хвору кліку", — підкреслив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні він провів робочу зустріч з міністром оборони США та головнокомандувачем армії США Чарльзом Брауном. 

Додамо, Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, наша держава розраховує на "позитивне рішення" щодо виділення 50 мільярдів євро фінансової допомоги. 

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