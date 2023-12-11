Зеленский прибыл в Вашингтон и заявил, что надеется на помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон — столицу США сегодня, 11 декабря. Он выступил перед представителями Национального университета обороны. Лидер государства выразил свою надежду на помощь Украине от США.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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Во время своего выступления в Вашингтоне Зеленский обратился к представителям Национального университета обороны США и заявил, что надеется на поддержку Украины со стороны Америки. Он рассчитывает на выделение пакета помощи США.

"Мы не сдадимся. Мы знаем, что делать, и вы можете рассчитывать на Украину, и мы надеемся так же, что сможем рассчитывать на вас", — сказал Зеленский.

Лидер государства во время речи упомянул споры в Конгрессе о выделении помощи для Украины. Он подчеркнул, что "исключительно важно, чтобы политика не изменила солдатам".

"Если кого-то вдохновляют нерешенные проблемы на Капитолийском холме, то это только Путина и его больную клику", — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Сегодня он провел рабочую встречу с министром обороны США и главнокомандующим армией США Чарльзом Брауном.

Добавим, что Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, наше государство рассчитывает на "положительное решение" по выделению 50 миллиардов евро финансовой помощи.