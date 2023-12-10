Зеленський анонсував новий пакет фінансової допомоги від ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, наша держава розраховує на "позитивне рішення" щодо виділенння 50 мільярдів євро фінансової допомоги.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Підтримую постійний контакт із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради. Дякую за високу оцінку нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії", — наголосив глава держави.

Також Зеленський додав, що Україна розраховує на позитивне рішення Єврокомісії щодо початку перемовин про вступ нашої держави до ЄС.

"Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому", — запевнив Президент.

Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що не почула жодного заперечення від прем’єр-міністрів країн Європейського союзу щодо фінансової допомоги Україні. Усі розуміють, що Україні потрібна ця підтримка.