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Зеленский анонсировал новый пакет финансовой помощи от ЕС

10 декабря 2023 22:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский анонсировал новый пакет финансовой помощи от ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. По его словам, наше государство рассчитывает на "положительное решение" о выделении 50 миллиардов евро финансовой помощи.

Об этом он написал в своем Telegram.

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"Поддерживаю постоянный контакт с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета. Спасибо за высокую оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на положительное решение Еврокомиссии по поводу начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

"Европа должна решительно защищать свои ценности и свое единство. Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи Президента в этом", — заверил Президент.

переговоры по вступлению в ЕС
Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, ранее Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что не услышала ни одного возражения от премьер-министров стран Европейского союза о финансовой помощи Украине. Все понимают, что Украине нужна поддержка.

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