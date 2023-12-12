Зеленский встретился с лидерами оборонных компаний США и обсудил совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами американских оборонных компаний. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний. Это произошло в Украинском доме в Вашингтоне.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Отмечается, что во встрече принимали участие президент BAE Systems Том Арсено, председатель и исполнительный директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, вице-президент RTX Джефф Шокли Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами американских оборонных компаний. Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил эти компании за неоценимый вклад в оборону Украины.

"Хочу поблагодарить всех вас, а также ваших партнеров. Кроме того, хочу сказать кое-что важное вашим работникам: вы очень многое сделали для Украины. Без таких людей, как вы, мы не смогли бы справиться и защитить нашу землю", — отметил Президент.

Оборонный хаб в Европе

Он предложил создать оборонный хаб в Европе, который будет располагаться в Украине, поскольку она имеет практический военный опыт, а также умеет быстро принимать решения, упрощать бюрократические процедуры и делать заказы.

"Мы готовы решать быстро, и уже начали это делать, потому что у нас нет другого пути менять систему, потому что у нас война", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами американских оборонных компаний. Фото: president.gov.ua

Производство оружия в Украине

Он отметил, что при поддержке таких компаний Украина сможет производить большее количество боеприпасов и военной техники, например, производство артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, артиллерийских и ракетных систем. Потому президент приглашает американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний.

Зеленский подчеркнул важность креативности и инноваций в военной сфере, указав на успешные проекты FrankenSAM, объединившие современные западные и советские технологии для эффективной защиты украинских городов и жизней граждан.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Сегодня он провел рабочую встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.