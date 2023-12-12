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Во время выступления Зеленского в США ему аплодировали стоя

12 декабря 2023 05:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во время выступления Зеленского в США ему аплодировали стоя
Представители Национального университета обороны США во время выступления Зеленского. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время выступления в Национальном университете обороны США весь зал аплодировал стоя. Эти события произошли во время визита украинского лидера в Вашингтон вчера, 11 декабря.

Соответствующее видео распространяют соцсети.

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Зеленскому аплодировали стоя

Так, перед выходом на сцену Национального университета обороны США президенту Владимиру Зеленскому крепко пожал руку руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Когда украинский лидер вышел на сцену, весь зал поднялся и долго аплодировал ему, что не смогли остановить даже горячие слова благодарности Зеленского.

Это событие свидетельствует об искренней поддержке Украины от американских союзников и увлечении украинцами, ежедневно стоящими на обороне свободы и демократии не только своего государства, но и всего мира.

Зеленский в США

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон — столицу США вчера, 11 декабря. Где он встретился с руководителями американских оборонных компаний и пообщался с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Также украинский лидер намерен встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут содействовать Украине в борьбе за свободу. Он подчеркнул, что Вашингтон поможет создать силы, способные сдерживать Россию в ближайшие годы.

Добавим, что Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы получить пакет помощи от США. Он добавил, что сейчас не стоит паниковать, потому что государству удастся побороть паузу в выделении американской помощи.

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