Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский в Сенате США рассказал об экономической и безопасовой ситуации в Украине arrow

Зеленский в Сенате США рассказал об экономической и безопасовой ситуации в Украине

12 декабря 2023 19:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский в Сенате США рассказал об экономической и безопасовой ситуации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Там он выступил в Сенате, где рассказал чиновникам об экономической ситуации в Украине и ее оборонной способности на фронте.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Выступление Зеленского в Сенате США

Зеленский выступил в Сенате США. Он выразил свою благодарность лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу. Он добавил, что эти американские политики внесли значительный вклад в "консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей". Президент добавил, что во время его выступления он почувствовал дружескую атмосферу в Сенате и подчеркнул, что это подтверждает поддержку Украины в войне и во всех сферах.

Выступление Зеленского в Сенате США
Выступление Зеленского в Сенате США. Фото: Zelenskiy / Official

"Рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы", — указал глава государства.

Выступление Зеленского в Сенате США
Выступление Зеленского в Сенате США. Фото: Zelenskiy / Official
Выступление Зеленского в Сенате США
Выступление Зеленского в Сенате США. Фото: Zelenskiy / Official

Напомним, в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями аналитических центров Соединенных Штатов. Он рассказал о результатах, достигнутых Вооруженными силами Украины благодаря американской военной помощи.

Добавим, Владимиру Зеленскому во время выступления в Национальном университете обороны США весь зал аплодировал стоя. Эти события произошли во время визита украинского лидера в Вашингтон 11 декабря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме