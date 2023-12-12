Зеленский в Сенате США рассказал об экономической и безопасовой ситуации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Там он выступил в Сенате, где рассказал чиновникам об экономической ситуации в Украине и ее оборонной способности на фронте.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Владимир Зеленский.

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Выступление Зеленского в Сенате США

Зеленский выступил в Сенате США. Он выразил свою благодарность лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу. Он добавил, что эти американские политики внесли значительный вклад в "консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей". Президент добавил, что во время его выступления он почувствовал дружескую атмосферу в Сенате и подчеркнул, что это подтверждает поддержку Украины в войне и во всех сферах.

Выступление Зеленского в Сенате США. Фото: Zelenskiy / Official

"Рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы", — указал глава государства.

Выступление Зеленского в Сенате США. Фото: Zelenskiy / Official

Выступление Зеленского в Сенате США. Фото: Zelenskiy / Official

Напомним, в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями аналитических центров Соединенных Штатов. Он рассказал о результатах, достигнутых Вооруженными силами Украины благодаря американской военной помощи.

Добавим, Владимиру Зеленскому во время выступления в Национальном университете обороны США весь зал аплодировал стоя. Эти события произошли во время визита украинского лидера в Вашингтон 11 декабря.