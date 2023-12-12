Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Спикер Палаты представителей США сообщил детали встречи с Зеленским arrow

Спикер Палаты представителей США сообщил детали встречи с Зеленским

12 декабря 2023 20:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Спикер Палаты представителей США сообщил детали встречи с Зеленским
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: Axios
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон рассказал о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, она выдалась результативной.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Джонсона

Майк Джонсон, по информации издания, подверг критике деятельность Белого дома. Он уверен, что там четко не определили все необходимые компоненты для победы Украины в войне. Спикер добавил, что именно формулировка пути к победе является главным фактором для получения Украиной военной помощи.

"Наше первое условие для любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность — это наша собственная национальная безопасность", — подчеркнул Джонсон.

В издании указывается, что такие высказывания спикера могут привести к тому, что представители Республиканской партии в Конгрессе поставят поддержку Украины в зависимость от изменений на американо-мексиканской границе.

"США поддерживают его (Владимира Зеленского — Ред.) в борьбе с жестоким вторжением Путина", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Там он выступил в Сенате, где рассказал чиновникам об экономической ситуации в Украине и ее оборонной способности на фронте.

Добавим, военные руководства США и Украины разрабатывают совместную военную стратегию на 2024 год, поскольку она у стран отличается. Необходимость в новом подходе есть, поскольку многомесячное контрнаступление ВСУ не оправдало надежд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме