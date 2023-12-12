Спикер Палаты представителей США сообщил детали встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: Axios

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон рассказал о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, она выдалась результативной.

Об этом сообщает The New York Times.

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Майк Джонсон, по информации издания, подверг критике деятельность Белого дома. Он уверен, что там четко не определили все необходимые компоненты для победы Украины в войне. Спикер добавил, что именно формулировка пути к победе является главным фактором для получения Украиной военной помощи.

"Наше первое условие для любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность — это наша собственная национальная безопасность", — подчеркнул Джонсон.

В издании указывается, что такие высказывания спикера могут привести к тому, что представители Республиканской партии в Конгрессе поставят поддержку Украины в зависимость от изменений на американо-мексиканской границе.

"США поддерживают его (Владимира Зеленского — Ред.) в борьбе с жестоким вторжением Путина", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Там он выступил в Сенате, где рассказал чиновникам об экономической ситуации в Украине и ее оборонной способности на фронте.

Добавим, военные руководства США и Украины разрабатывают совместную военную стратегию на 2024 год, поскольку она у стран отличается. Необходимость в новом подходе есть, поскольку многомесячное контрнаступление ВСУ не оправдало надежд.