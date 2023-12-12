Байден призвал Конгресс предоставить дополнительную помощь Украине до новогодних праздников

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот Sky News

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой проголосовать за выделение дополнительного пакета финансирования для Украины перед новогодними праздниками. Если этого не сделать, то для российского диктатора Владимира Путина это станет лучшим подарком на праздники.

Об этом на встрече в Белом доме с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил Джо Байден.

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По словам Байдена, все принимаемые сейчас решения определят будущее на десятилетия вперед Украины и Европы. Он призвал Конгресс США предоставить Украине финансовую помощь именно сейчас, поскольку если это не сделать до нового года, то это станет лучшим подарком для Путина на праздники.

"И это один из тех моментов: Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе до праздников, прежде чем они сделают Путину самый лучший рождественский подарок, который они могут ему сделать", — подчеркнул президент США.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 200 миллионов долларов.

Добавим, Джо Байден предупредил украинцев, что президент России Владимир Путин может нанести удары по украинской энергосистеме. Он призвал США и весь мир сделать все возможное, чтобы не допустить атаку.