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Байден ответил, когда Украина будет в НАТО

13 декабря 2023 00:35
обновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден ответил, когда Украина будет в НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден ответил на вопрос, когда Украину примут в НАТО. По его словам, это произойдет после победы.

Об этом Джо Байден сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

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Так, Байден отметил, что Украина вступит в НАТО после победы над российской агрессией.

По его словам, Украину примут в североатлантический альянс также, "когда все союзники с этим согласятся и все условия будут выполнены".

Напомним, Байден обратился в Конгресс с просьбой проголосовать за выделение дополнительного пакета финансирования для Украины перед новогодними праздниками. Если это не сделать, то для российского диктатора Владимира Путина это станет лучшим подарком на праздники.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 200 млн долларов. Об этом сообщил Байден.

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